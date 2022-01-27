أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بفرع ثقافة السويس

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث أقامت مكتبة الطفل ببيت ثقافة جنيفة ورشة حكى لكتاب "شريف لن يتراجع" تأليف نجلاء محفوظ فهناك العديد من الطرق لتعليم الأطفال وإكسابهم قيم وعادات إيجابية، ولكن تبقى القصة هي الطريقة الأسهل والأبسط وكذلك الأكثر فاعلية للتأثير في الطفل وتقويم سلوكه بشكل غير مباشر.

كما نفذ نادي أدب بيت ثقافة فيصل ندوة ثقافية بعنوان "أعياد الشرطة المصرية" للباحث أنور فتح الباب، و الأديب عادل أبو عويشه، ادار الندوة الشاعر محمود السنوسى وذلك بمركز شباب فيصل، حيث تناولت الندوة البعد التاريخي لأعياد الشرطة المصرية.

ماء الذهب

أما نادي أدب قصر ثقافة السويس أقام أمسية شعرية بعنوان "عيد الشرطة المصرية بطولة وفداء" شارك فيها كوكبة متميزة من أدباء وشعراء السويس اوضوحوا من خلالها آن عيد الشرطة هي ذكرى غالية خالدة على مر التاريخ باقية في دفتر تاريخ المصريين ومكتوبة في قلوبهم بماء الذهب.

وأقام بيت ثقافة جنيفة ورشة رسومات فنية حرة وذلك لأن الرسم من أجمل الفنون وأسماها، لغة يعبر من خلالها الإنسان عما بداخله بأجمل الألوان.

أما بيت ثقافة المعبر أقام محاضرة بعنوان "الزواج العرفي وأضراره" والتي أوضحت إن انتشار ظاهرة الزواج العرفي وخاصة بين الشباب الجامعي من الجنسين ظاهرة هي بحق من أخطر الظواهر التي من شأنها تدمير أواصل هذه الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أبا أو أما، فهذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية

والإنسانية.