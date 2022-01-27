غلق باب الترشح لانتخابات المهندسين.. إعلان القائمة الأولية 29 يناير

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات الأسبق عن غلق باب الترشح بالنقابة العامة و بكل النقابات الفرعية بالمحافظات.

موعد إعلان القائمة الأولية

وكان المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات أعلن عن بدء أعمال لجنة الاستلام والمراجعة صباح اليوم الخميس ٢٧ يناير، وذلك لإستلام كل طلبات واستمارات ترشح المهندسين من كل المحافظات و من ثم مراجعتها تمهيدا لبدء إجراءات إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم السبت الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٢.

كما أكد السيد أن إقبال الترشح هذا العام سيزيد المنافسة الإنتخابية القوة المطلوبة التي يأملها الجميع.

أعداد المرشحين

وأخيرا أشار السيد أن إجمالي عدد المرشحين لهذه الانتخابات قد وصل إلي ١٧٦٢ على كل المراكز النقابية كالتالي ١٤٧ رئيس نقابة فرعية ، ٨٧٤ عضو مجلس نقابة فرعية ، ٥٤٥ عضو مجلس شعبة و١٦٧عضوا مكملا لكل التخصصات الهندسية وفيما يخص منصب نقيب المهندسين فقد ترشح إجمالي العدد ٢٩ مهندسا.