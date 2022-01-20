عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معركة انتخابية شرسة.. 1026 مرشحا منهم 16 على منصب نقيب المهندسين

أرشيفية - انتخابات
أرشيفية - انتخابات نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المهندس هاني محمد محمود أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات نقابة المهندسين ١٠٢٦  مرشحا حتى الآن ،وذلك بعد مرور أسبوع من بدء تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية المختلفة ، مع استمرار استقبال طلبات المرشحين حتى يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٢.


وفيما يخص الترشح على منصب نقيب المهندسين أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي ما ترشح لهذا المنصب حتى الآن  ١٦ مهندسا ومهندسة.

في اليوم الأول.. 27 مرشحا يتقدمون لخوض انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

فحص أوراق المرشحين

وأكد السيد أنه يتم فحص ومراجعة قانونية كافة أوراق المرشحين المقدمة من كل النقابات الفرعية بالمحافظات أولا بأول، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن القوائم الإنتخابية الأولية للمرشحين يوم السبت الموافق ٢٩ يناير، على أن يتم استقبال الطعون والتنازلات يومي الأحد والإثنين الموافق ٣٠ و ٣١ يناير ومن ثم البت في الطعون المقدمة يومي الثلاثاء والأربعاء ١و ٢ فبراير ، ثم أضاف أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين مقرر له يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢.

تحديد بداية الصمت الانتخابي

واستكمل السيد حديثه موضحا  أن المدة المخصصة للدعاية الانتخابية للسادة المرشحين ١٨ يوما تبدأ في الفترة  من ٥ فبراير وحتي ٢٣ فبراير وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المسموح بها وطبقا للجدول الزمني المعتمد للعملية الإنتخابية من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.

 وأضاف أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير للصمت الانتخابي وذلك قبل إجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير علي منصب رؤساء النقابات الفرعية و نصف مجالس النقابات الفرعية و نصف مجالس الشعب الهندسية السبعة.

وأكد أنه جارى  توفير كافة المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لكل مقر انتخابي بالمحافظات  مضيفا أنه يتم العمل يوميا وحتي ساعات متأخرة من الليل بهدف خروج المشهد الإنتخابي بشكل يليق بمكانة نقابة المهندسين المصرية.

المهندسين نقابة المهندسين انتخابات المهندسين المرشحين انتخابات

موضوعات متعلقة

في اليوم الأول.. 27 مرشحا يتقدمون لخوض انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس: شرفت اليوم باستقبال قرينة رئيس كوريا الجنوبية

وزير التعليم: تخريج 6 دفعات جديدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. يونيو المقبل

دعاء السعادة وراحة البال.. احرص على ترديده

"الجواب النبيل في توزيع مياه النيل"..إصدار جديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

هشام توفيق: نحتاج المئات من مؤسسات التعليم الفني الجيدة لتخريج عمالة مدربة

التجارة:46% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 10 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

إصابة 24 عاملا في إنقلاب أتوبيس في المنوفية

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

قرار عاجل من الاتحاد السوداني بعد وداع "صقور الجديان" أمم إفريقيا

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ