معركة انتخابية شرسة.. 1026 مرشحا منهم 16 على منصب نقيب المهندسين

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المهندس هاني محمد محمود أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات نقابة المهندسين ١٠٢٦ مرشحا حتى الآن ،وذلك بعد مرور أسبوع من بدء تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية المختلفة ، مع استمرار استقبال طلبات المرشحين حتى يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٢.



وفيما يخص الترشح على منصب نقيب المهندسين أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي ما ترشح لهذا المنصب حتى الآن ١٦ مهندسا ومهندسة.

فحص أوراق المرشحين

وأكد السيد أنه يتم فحص ومراجعة قانونية كافة أوراق المرشحين المقدمة من كل النقابات الفرعية بالمحافظات أولا بأول، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن القوائم الإنتخابية الأولية للمرشحين يوم السبت الموافق ٢٩ يناير، على أن يتم استقبال الطعون والتنازلات يومي الأحد والإثنين الموافق ٣٠ و ٣١ يناير ومن ثم البت في الطعون المقدمة يومي الثلاثاء والأربعاء ١و ٢ فبراير ، ثم أضاف أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين مقرر له يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢.

تحديد بداية الصمت الانتخابي

واستكمل السيد حديثه موضحا أن المدة المخصصة للدعاية الانتخابية للسادة المرشحين ١٨ يوما تبدأ في الفترة من ٥ فبراير وحتي ٢٣ فبراير وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المسموح بها وطبقا للجدول الزمني المعتمد للعملية الإنتخابية من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.

وأضاف أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير للصمت الانتخابي وذلك قبل إجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير علي منصب رؤساء النقابات الفرعية و نصف مجالس النقابات الفرعية و نصف مجالس الشعب الهندسية السبعة.

وأكد أنه جارى توفير كافة المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لكل مقر انتخابي بالمحافظات مضيفا أنه يتم العمل يوميا وحتي ساعات متأخرة من الليل بهدف خروج المشهد الإنتخابي بشكل يليق بمكانة نقابة المهندسين المصرية.