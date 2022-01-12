في اليوم الأول.. 27 مرشحا يتقدمون لخوض انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

انتهت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، من تلقي طلبات الترشح لليوم الأول، بمقر النقابة الفرعية بأسيوط، والذي بدأ في الساعة العاشرة صباحا، ويستمر فتح باب الترشّح لانتخابات التجديد النصفي حتى يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري، وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث وصل عدد المرشحين الذين تقدموا اليوم لخوض الانتخابات إلى 27 مرشحًا ومرشحة.

وأوضح المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن اليوم الأول من فتح باب الترشح شهد تقدم ثلاثة مرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط وهم: المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين النقابة الفرعية السابق، والمهندس أبو العيون عرفات توني أمين صندوق النقابة الفرعية، بينما لم يتقدم أي مرشح بأسيوط للترشح على منصب النقيب العام، كذا الأعضاء المكملين.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أنه تقدم 18 مرشحًا بينهم مرشحة واحدة فقط، للمنافسة على المقاعد السبعة لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية بأسيوط، حيث تقدم اليوم سبعة مرشحين للتنافس على مقعدي شعبة الهندسة المعمارية، فيما تقدم ستة مرشحين للتنافس على المقاعد الثلاثة لشعبة الهندسة الكهربائية، أما مقعدي الشعبة المدنية فقد تقدم اليوم ثمانية مرشحين للتنافس عليهما، كذا تقدم ستة مهندسين للترشح على مقاعد مجالس الشعب وهم: المهندس أحمد محمد خليل، والمهندس مصطفى مرسي تليتي، أعضاء مجلس النقابة الفرعية بأسيوط، كأعضاء بشعبة الهندسة الكهربائية تحت السن، كما تقدم المهندس على جلال الدين على ، والمهندس محمد حسن محمد، والمهندس محمد علي الخطيب كمرشحين لمجلس شعبة الهندسة المدنية تحت السن، كذا تقدم المهندس حمدي أحمد حسن للترشح كعضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية.

يذكر أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 ،31 يناير الجاري لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية ، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022.