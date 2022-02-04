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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمنيته الحصول على كشك.. بائع مناديل خرج لكسب قوت يومه رغم برودة الطقس

بائع المناديل
بائع المناديل

حالة إنسانية عرضها موقع صدى البلد الإخباري لبائع مناديل يدعي عماد من محافظة المنيا  قرر النزول إلى الشارع رغم برودة الجو والرياح الشديدة، لبيع المناديل برفقة أطفاله الثلاثة حتى يستطيع رعايتهم وإذا قدمت له مساعدة يرفض ويطلب منك عمل أو شراء مناديل منه قائلا " أنا نزلت الشارع من أجل العمل وليس للتسول" وأبنائه معه يشعرون ببرد شديد ونزلوا لمساعدة والدهم.

بائع المناديل وأطفاله الثلاثة 

قال عماد عبد الحميد حسين وشهرته أبو شريف  47 سنه" أسكن فى شقة بالإيجار بمبلغ 400 جنيه شهريا، بالإضافة إلى فواتير الماء والكهرباء والغاز بشارع رفيق عوض بجوار مسجد أنس ابن مالك بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا وحاصل على دبلوم زراعة ، لكنى فشلت فى الحصول على فرصة عمل ثابته فى اى مكان ، وبمرور الوقت زادت الأعباء المعيشية خاصة بعد إصابة زوجتي بإعاقة حركيه فقررت أن أنزل الشارع وابيع المناديل واصطحبت معى أطفالى الثلاثة وتركت ابنتى الكبرى لرعاية والدتها أما الأطفال الثلاثة فهم أمام عينى طول الوقت لا يفارقونى.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

بائع المناديل المناديل برودة الطقس حالة انسانية

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