عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء مراسم عزاء ياسر رزق بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية ..شاهد

عزاء ياسر رزق
عزاء ياسر رزق

بدأت منذ قليل مراسم  عزاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم  السابق  بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية.

وبدأ عدد من أهالي الإسماعيلية وأسرة الفقيد في التوافد إلى مقر العزاء.

وأدى ظهر اليوم  العشرات صلاة الجنازة على الكاتب الكبير ياسر رزق داخل مسجد المشير طنطاوى  وسط  حضور عدد من الكتاب الصحفيين و الإعلاميين وشخصيات عامة أبرزهم مصطفي بكري ومحمود بكرى وكرم جبر .

وشارك رجل الأعمال والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فى جنازة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق فى مسجد المشير طنطاوى.

ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق.

وتقدم النائب محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

انهيار أرملة ياسر رزق أثناء تشييع جثمانه بمسجد المشير .. شاهد

«أبو العينين» يقدم واجب العزاء فى ياسر رزق بمسجد المشير طنطاوى..فيديو وصور

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.46 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.46 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM (2)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM (2)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.48 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.48 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.48 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.48 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.49 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.49 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.49 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.49 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM (2)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM (2)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.51 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.51 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.51 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.51 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.52 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.52 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.52 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.52 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.53 PM
WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.53 PM
ياسر رزق الاسماعيلية مدينة أبو صوير الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق مسجد المشير طنطاوى

موضوعات متعلقة

انهيار أرملة ياسر رزق أثناء تشييع جثمانه بمسجد المشير .. شاهد

«أبو العينين» يقدم واجب العزاء فى ياسر رزق بمسجد المشير طنطاوى..فيديو وصور

صلاة الجنازة الكاتب الكبير ياسر رزق بمسجد المشير طنطاوي .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

نشرة أخبار العالم| 3 شروط لتأشيرة العمرة.. تجارب سريرية لمكافحة أوميكرون.. أكثر من 362 مليون حالة كورونا عالمياً

بنظام ينافس iOS وأندرويد.. الحكومة الهندية تتحدى جوجل وآبل

تحرش بفتاة داخل القطار..عامل يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

وزير الطاقة اللبناني يلجأ للشرطة ..التجار يتقاضون 15% زيادة في أسعار المازوت

البابا تواضروس خلال استقبال وفد إفريقي: الكنيسة أنشات مستشفى بكينيا ومدرسة ببوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

الأرصاد: طقس شديد البرودة علي المحافظات وحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

الأشعة تؤكد تشخيص الشناوي وإصابة حمدي فتحي بإجهاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

فيديو

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ