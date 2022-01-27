بدء مراسم عزاء ياسر رزق بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية ..شاهد

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم السابق بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية.

وبدأ عدد من أهالي الإسماعيلية وأسرة الفقيد في التوافد إلى مقر العزاء.

وأدى ظهر اليوم العشرات صلاة الجنازة على الكاتب الكبير ياسر رزق داخل مسجد المشير طنطاوى وسط حضور عدد من الكتاب الصحفيين و الإعلاميين وشخصيات عامة أبرزهم مصطفي بكري ومحمود بكرى وكرم جبر .

وشارك رجل الأعمال والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فى جنازة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق فى مسجد المشير طنطاوى.

ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق.

وتقدم النائب محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.46 PM

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM (1)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM (2)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.47 PM

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.48 PM (1)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.48 PM

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.49 PM (1)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.49 PM

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM (1)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM (2)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.50 PM

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.51 PM (1)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.51 PM

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.52 PM (1)

WhatsApp Image 2022-01-27 at 4.24.52 PM