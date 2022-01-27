انهيار أرملة ياسر رزق أثناء تشييع جثمانه بمسجد المشير .. شاهد

انهارت الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام مدير تحرير جريدة الاخبار أثناء تشييع جثمان زوجها الكاتب الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم السابق .

وأدى ظهر اليوم العشرات صلاة الجنازة على الكاتب الكبير ياسر رزق داخل مسجد المشير طنطاوى وسط حضور عدد من الكتاب الصحفيين و الإعلاميين وشخصيات عامة أبرزهم مصطفي بكري ومحمود بكرى وكرم جبر .

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

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