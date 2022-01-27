مسافر في بحر الزمان.. حكايات إنسانية للمستشار فؤاد راشد بمعرض الكتاب

صدر للمستشار فؤاد راشد كتاب جديد يحمل عنوان مسافر في بحر الزمان والصادر عن دار نشر الأدهم

وقال المؤلف فى كتاب مسافر في بحر الزمان الذى يعرض بمكتبة الادهم بمعرض الكتاب: كان الظن أن تصل الأمور الي نقطة قريبة للصدام والفراق ،لكن المرأة ظلت تتعامل بدهاء وبمرونة وترفع السعر ،وفتحت له خزينة أوراقها وسنداتها بالربا ضد نصف القرية ،وقالت له فور أن تمتلك الصرة التي تضم مئات السندات والكمبيالات سوف تصبح سيد القرية غير المنازع ،وتفننت في إغراء الرجل الذى كان تحول الي كهل ،بحياة ناعمة لا شفاء وذل لأحد من بداية حياته مع زوجة جديدة وأبناء يرفلون في العز وظل يستنفذ مالها وهي استنفذ شبابه ، حتي اجهز كلاهما علي ما لدى الآخر ، نال كل ما لها ونالت شبابه…