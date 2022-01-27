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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني لموسوعة "نزهة النفوس والأفكار" بمعرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثا عن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، الجزء الثاني من موسوعة "نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار" لابن داود الدمشقي، المتوفَّى سنة 856هـ عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب.

والكتاب هو موسوعة ضخمة تتتبع الحيوان، والنبات، والأحجار في البيئة العربية مرتبة على حروف المعجم، مع تقسيم الحيوان إلى دواب، وطير، وهوام وحشرات، وحيوان ماء، وتقسيم النبات إلى أشجار، ونبات ليس له ساق، وتعود طرافة هذه الموسوعة إلى ما يلي:


أولًا: سعتها وأنها تشمل الحيوان والنبات والأحجار، وكل فرع من هذه الفروع يجعله العلماء في مؤلف خاص، نبات أو حيوان أو أحجار.

ثانيًا: أن أسلوب الكاتب ليس أسلوبًا علميًا جافًا كأسلوب العلماء، وليس أسلوبًا أدبيًا جزلًا كأسلوب الأدباء في عصره، وإنما جمع بين دقة الأسلوب العلمي ورقة الأسلوب الأدبي، فجاء التعبير بأسلوب سهل بسيط، وعذب رقراق.

حكايات طريقة

ثالثًا: أن الكاتب يعرض لاسم الحيوان أو النبات أو الحجر من كافة الجوانب: اللغوية، والتاريخية، والعلمية، فيذكر مثلًا الاسم العلمي للحيوان، وقد يتعرض لأسمائه في اللغات الأخرى، والبيئة التي يعيش فيها، وعاداته، وغذائه، وفوائده الطبية، وقد يعرض لفوائد كل جزء منه، ثم يذكر حكم الشرع في تناوله على المذاهب المختلفة، وإن كان من الحيوانات التي ذكرها القرآن يشير إلى ذلك، ويؤيد كلامه بآراء المفسرين، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبًا ما يذكر بعض المواقف الطريفة عنه، والتي تؤكد قدرة الله تعالى في خلقة، كما في غيرة ذكور القرود على الإناث، وأن القنفذ عندما يخرج لطلب الفاكهة كالعنب مثلًا يهز الشجرة فتتساقط العناقيد، فيأكل حتى يشبع، وإن كان له أطفال فإنه يتمرغ فيما تبقى فيلتصق العنب بالشوك ليأكله أطفاله عند عودته، وغيرها من الحكايات الطريفة التي زخر بها الكتاب.


يتناول الجزء الثاني من الموسوعة من حرف الصاد، وحتى حرف الغين.

يستعرض المؤلف بعض نماذج المواد في هذا الجزء: من حيوان حرف الصاد بشكل عام: الصُّرَد، والصقر، والصرصور، ومن النبات: الصفصاف، والصمغ، والصندل، والصبر، والصعتر، ومن المعادن والأحجار: الصدف، وحجر الصنونو، والصيني.
ومن حيوانات حرف الضاد: الضبع، والضب، والضفدع، ومن أشجاره الضرو، ومن نباتاته الضريع، ومن المعادن الضيب من أسماء اللؤلؤ.
ومن حيوان حرف الطاء: الطاووس والطيطوى، ومن الأشجار: الطرفاء والطلح والطرخون، ومن المعادن والأحجار حجر الطلق.

ويتاح الكتاب حاليا بجناح دار الكتب والوثائق القومية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في صالة ٢ b2.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد موسى موسوعة نزهة النفوس والأفكار ابن داود الدمشقي مركز تحقيق التراث بدار الكتب

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