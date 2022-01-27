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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قلبه مثقل بهموم الوطن.. أحمد مجدي ينعى ياسر رزق بكلمات مؤثرة ..فيديو

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن  هناك شخص فقدناه وكان يمثل قيمة عظيمة وهو “ياسر رزق”، فبالأمس، فقدت مصر والصحافة العربية والانسانية ياسر رزق وكان رجلا عظيما بكل المقاييس المهنية والصحفية.                  

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، “أن هذا الرجل كان كبير بكل تفاصيله مهما اختلف معه البعض، وأنا أتصور أن مفيش بني ادم تعامل مع ياسر رزق وقدر يكرهه”.

وتابع أحمد مجدي، أن  ياسر رزق كان استثنائي بكل  التفاصيل وكان قامة كيرة ورحل عن عمر  57 سنة وكان قلبه مثقل بالأوجاع والأمراض والتفاصيل اللى كانت أكبر من أي بني أدم، فكان دائما مثقل بهموم الوطن.

وأشار مقم برنامج بدون حظر إلى أن عقله لا يتوقف أو يهدأ وعمل   لمدة 40 سنة في المهنة وبدأ مشواره الصحفي قبل تخرجه في عام 1986.

 

الأمراض استثناء صدى البلد أحمد مجدى ياسر رزق

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