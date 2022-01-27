أحمد مجدي: ياسر رزق صحفي حتى النخاع لم تفارقه الورقة والقلم أبدا|فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الراحل ياسر رزق، قام بأول حوار مع الرئيس السيسي عنما كان وزيرا للدفاع ، وقام أيضا بعمل لقاء مع الرئيس عندما كان متواجدا في الصين.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كان يكتب بالورقة والقلم كما لو كان صحفيا تحت التدريب وكان دائما يستمع للجميع".

وتابع أحمد مجدي، إن ياسر رزق صحفي حتى النخاع ويكتب بجهد كبير ويحرص بكل تركيز على كتابة كل تفصيلة والورقة والقلم لا تفارقه أبدا".

أهم صحفي في مصر

وأشار مقدم برنامج “بدون حظر” إلى أن ياسر رزق هو أهم صحفي في مصر ولم يكن يتكبر على مهنته وصحفي حتى النخاع.



