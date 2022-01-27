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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من موسيماني بعد الخسارة من سموحة بثلاثية

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الذين شاركوا اليوم أمام سموحة عائدون من الإصابة بكورونا ويتم تجهيزهم للفترة القادمة.

وأضاف: «لا بد أن نُعد هؤلاء اللاعبين لكأس العالم للأندية، خاصة أن معظم العائدين من الإصابة بكورونا غير جاهزين بدنيًّا ويفقدون وزنًا بسبب المرض، وهناك لاعبون موجودون مع المنتخبات، ووسط هذه الظروف نسعى لتجهيز جميع اللاعبين خلال الأيام المتبقية قبل انطلاق مونديال الأندية».

و تلقى الأهلي خسارة قاسية صفر / 3 أمام مضيفه سموحة، اليوم الخميس، في الجولة الرابعة، لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتجمد رصيد الأهلي، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عقب تعادله في الجولات الثلاث الأولى، عند 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تقدم سموحة لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي سموحة كأس العالم للاندية مونديال الأندية

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