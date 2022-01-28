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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين  جامعة عين شمس  عن قرار الإدارة المركزية للبعثات بشأن مد فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 حتى 24/2/2022.

وأكد الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق أكبر استفادة مؤسسات التعليم العالي بالمنحة المقدمة واضاف نأمل أن يعطي ذلك فرصة اكبر منتسبي جامعة عين شمس بتحقيق شروط المنحة للتقدم لها.

انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى ببنات جامعة عين شمس

للاطلاع علي طريقة التقدم للبرنامج، يمكن متابعة الفيديو المتاح في الموقع التالي: https://www.asu.edu.eg/.../extending-the-application...

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السفير ساجد بلال، سفير دولة باكستان في مصر، بحضور ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالجامعة ، ا. د مصطفى رفعت مدير ادارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.ا.د شيرويت الاحمدي مدير إدارة رعاية الوافدين بالجامعة 

يهدف اللقاء الي بحث سيل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات الباكستانية   
كما قام الحضور بزيارة لكلية الآداب حيث كان في استقبالهم ا. د مصطفى مرتضى عميد الكلية، بحضور ا.د رانيا فوزى رئيس قسم اللغات الشرقية والذي يضم قسم اللغة الاوردية 

حيث قام سفير باكستان بإهداء بعض الكتب القيمة لمكتبة الكلية ، ثم قام الحضور بجولة داخل الكلية شملت مكتبة الكلية وقسم الاوردو.

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