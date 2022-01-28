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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنطلق غدا.. ننشر جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة

امتحانات
امتحانات

تنطلق غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية  نصف العام بالقاهرة وسط  إجراءات إحترازية وتدابير وقائية مكثفة  بعد تعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية.

ورفعت مديرية التربية والتعيم  درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية.

ويجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بمدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين بشارع بور سعيد بحي السيدة زينب لتفقد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

تبدأ السبت.. تعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

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وفيما يلي ينشر صدى البلد جدول امتحانات  الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بالقاهرة: 

السبت 29 يناير  : امتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية

الأحد 30 يناير : يؤدي الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية

الاثنين 31 يناير : يؤدي الطلاب امتحان  مادة الجبر والإحصاء  ثم يليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 1 فبراير: امتحان  مادة اللغة الأجنبية 

الأربعاء 2 فبراير:  يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة  ثم يليه امتحان مادة  التبرية الفنية.

الخميس 3 فبراير :  يؤدى الطلاب  امتحان مادة العلوم.

الاعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام اجراءات احترازية القاهرة

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