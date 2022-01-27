أمي كانت فرحانة.. أحمد صلاح حسني يروي كواليس حفلة الفيل..فيديو

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، كواليس وتفاصيل حفلة الفيل، قائلا:" في المدرسة كنا بنعمل مسرحيات في المدرسة وكنت بتكسف أشارك في المسرحيات دي ".

وقال أحمد صلاح حسني في حواره مع الفنان امير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون"، :" المعلمة ابلغتني انني ساكون متواجد في المسرحية وشاركت في البروفات وقالت لي أنني سوف أكون الفيل في المسرحية وانا ساعتها كنت رفيع جدا ".



وأضاف أحمد صلاح حسني :" لم رجعت لـ والدتي وأبلغتها بمشاركتي في مسرحية وأنني سوف أؤدي شخصية فيل وكنت عايز لبس فيل".

وتابع :" أمي اشترت قماش وبطانة وحشو للبس وعملت لي بدلة فيل كاملة في البيت ولبستها في المسرحية ".



وأكمل أحمد صلاح حسني :" حصلت على جائزة أفضل ملابس في المسرحية وامي كانت فرحانة بشكل كبير ".

