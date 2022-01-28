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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين

ضبط أرشيفية
ضبط أرشيفية

امرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 ايام  تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين .

وكان تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من صاحب مؤسسة لتجارة الورق- مقيم بباب الشعرية قرر بتضرره  من عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى كمقدم  تعاقد على وحدة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة، تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" .

وعُثر بحوزته على طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد  2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - توكيل خاص من شخص لآخر بالعقار محل الواقعة "مزور"- إيصال أمانة خاص بالمجنى عليه- كمية من العقود والأوراق والمستندات "مزورة".

بمواجهته أمام فرق المباحث في القاهرة إعترف بالإشتراك مع المتهمين الهاربين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير بإستخدام عقود مزورة، وأضاف بإرتكابهم واقعة نصب أخرى والإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بذات الأسلوب.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم أمام أجهزة أمن القاهرة وإتهموه بالنصب عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف جهود أمن القاهرة لضبط المتهمين الهاربين.

 

تشكيل عصابى وحدات سكنية مديرية امن القاهرة جرائم الأموال العامة النصب على المواطنين

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