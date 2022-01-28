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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أبرز عناوين المركز القومي للترجمة خلال معرض الكتاب

صدى البلد

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من أهم وأحدث إصداراته في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أحدث إصدارات

ويقدم المركز خلال المعرض مجموعة من  أحدث الإصدارات، منها: "بنية الشخصية" من ترجمة أيمن محمود وأحمد موسى، "معنى الوجود الإنساني" من ترجمة عزت عامر، "شكسبير: عابتكار الشخصية الإنسانية" بجزأيه من ترجمة محمد عناني، "الستة وثلاثون موقفًا دراميًا" من ترجمة مصطفى محرم، "رحلة الأسابيع الستة فوق النيل" من ترجمة أحمد عبد الله نجم، "مقدمة في تاريخ  إسرائيل" بترجمة أحمد محمود هويدي وهاني فتحي مرسي، "رسائل النساء من مصر القديمة" بترجمة آمال الروبي، و"ألف ندم" من ترجمة وفاء فاروق.

وتضم الإصدارات: "نظرية التطور الاقتصادي" من ترجمة سحر توفيق وخليل كلفت، "عقل الحيوان" من ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، "تاريخ مختصر للكون" من ترجمة أميمة حسن المهدي وسارة حسن كمال، "دون طريق..بلا أثر" من ترجمة أحمد صلاح الدين، "طاقة الرياح" من ترجمة محمد أحمد فؤاد باشا، "العمل مع الشباب" من ترجمة مدحت محمد أبو النصر، "سيرة عبد القادر الجزائري" من ترجمة صبري محمد حسن و"عقولنا تتحدث" من ترجمة إبراهيم عبد التواب ويوسف محمد.

 

المركز القومي للترجمة معرض القاهرة الدولي للكتاب بنية الشخصية المترجم محمد عناني كتب مترجمة

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