أكرم حسني: لا أتجرأ على السخرية من المديح النبوي وبلاش نسن السكاكين على حاجات مش مقصودة

علق الفنان اكرم حسني، على الاخبار التي اتهمته باستخدام لحن انشاد ديني في مسلسله "الوصية"، قائلا: "تواصلت مع الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين وأنا لا اتجرأ ولا فنان يتجرأ أنه يسخر أو يحاكي المديح النبوي وهذا شيء من المقدسات ولا اقرب من المديح النبوي".

وأضاف الفنان اكرم حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشيخ محمود التهامي كان متفهم جدا وأخبره بأنه شاهد الحلقة وابتسم ودارت بينهم جلسة تفاهم ووضح له وجهة نظره، واستكمل: "بلاش نسن السكاكين على حاجات مش مقصودة عشان اكيد محدش قصده يعمل مقارنة مع الذات الالهية".

وأشار الفنان اكرم حسني، إلى أنه يتمنى أن يجرب أدوار خارج اطار الكوميديا لان الممثل يحب أن يقدم جميع الأدوار، متابعا: "نفس أجرب حاجة برة الكوميديا ومفيش ممثل يحب يعمل لون واحد ولكن بيبقى فى خطوات وشايف أنها مراحل والناس عرفتني من اللون الكوميدي وبعدين اعمل النقلة".