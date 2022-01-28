هاني حتحوت يدعم لاعبي المنتخب قبل مواجهة المغرب: كملوا يا رجالة

أشاد الاعلامي هاني حتحوت بأداء لاعبي منتخب مصر في مباراة دور ال16 بكأٍ الأمم الافريقية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بتغريدة: “أنا لسه تأثير فوز منتخبنا امبارح وإصرارهم مفرحني لغاية دلوقتي.. كملوا يا رجالة احنا وراكم دايما وورا المنتخب في كل وقت”.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وتأهلت ٨ منتخبات إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وهي: الكاميرون ومصر وغينيا الاستوائية وتونس والمغرب وبوركينا فاسو وجامبيا والسنغال.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواصل مع البعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطنى مع منتخب كوت ديفوار؛ لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى وجميع أعضاء البعثة بعد الفوز على المنتخب الإيفوارى، والتأهل إلى دور الثمانية فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم، والذى كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

طالب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى المنتخب المصرى مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض فى دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.