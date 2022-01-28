عقب حوار صلاح.. سر اعتذار الننى عن ركلة جزاء كوت ديفوار واختيار السولية



أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصدر في المنتخب الوطني نفي شائعة اختيار محمد صلاح قائد المنتخب الوطني لاختيار اللاعبين لتسديد ضربات الترجيح في مباراة المنتخب وكوت ديفوار حيث أظهرت الكاميرات التليفزيونية حوار بين صلاح والنني على تسديد إحدى الضربات.



وواصل ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "قال المصدر أن ترتيب اللاعبين في التسديد وضعه كيروش قبل المباراة وتم التأكيد عليه بعد انتهاء الشوطين الإضافيين، موضحا أن النني كان ضمن الخمسة الأوائل في التسديد، لكن اللاعب شعر بارتباك خلال تسديد المنتخب لركلات الترجيح فاعتذر عن التسديد".



وأكمل: "تابع المصدر أن النبي كان سيسدد حال استمرت ركلات الترجيح بعد الركلة الخامسة، موضحا أن اختيار السولية للتسديد بدلا من النني لأنه اللاعب رقم 6 في المسددين حسب اختيارات كيروش".



وأضاف أن كيروش اختار أفضل لاعبين في تسديد ضربات الجزاء ليكونا أول وآخر لاعب في الخمسة الأوائل وهما زيزو ومحمد صلاح، موضحا أن عمر كمال ومحمد عبد المنعم تم اختيارهما للتسديد قبل المباراة بعدما أثبتا قوة ومهارة كبيرة خلال التدريب عليها.