شوبير يشارك قائمة حكام مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب

شارك الكابتن أحمد شوبير قائمة حكام لمباراة ربع النهائي بين منتخبي مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق: “‏طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر والمغرب ربع نهائي افريقيا ماجيت ندياي ويعاونه حاجي مالك وجبريل كامارا طاقم سنغالي بالكامل الرابع التونسي صدوق سلمي وحكام الڤار المكسيكي فرناندو جويريرو والموريتاني دهان بيضا والانجولي جيرسون اميليانو دوس.. ‏كل الامنيات بالفوز لمنتخبنا الوطني ان شاء الله".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وتأهلت ٨ منتخبات إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وهي: الكاميرون ومصر وغينيا الاستوائية وتونس والمغرب وبوركينا فاسو وجامبيا والسنغال.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواصل مع البعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطنى مع منتخب كوت ديفوار؛ لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى وجميع أعضاء البعثة بعد الفوز على المنتخب الإيفوارى، والتأهل إلى دور الثمانية فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم، والذى كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

طالب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى المنتخب المصرى مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض فى دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.

فى هذا السياق، أكد وزير الرياضة على ضرورة مواصلة الجماهير المصرية فى دعم ومؤازرة المنتخب خلال مشوار البطولة، معلناً ثقته فى موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية