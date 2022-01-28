عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يشارك قائمة حكام مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب

صدى البلد

شارك الكابتن أحمد شوبير قائمة حكام لمباراة ربع النهائي بين منتخبي مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق: “‏طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر والمغرب ربع نهائي افريقيا ماجيت ندياي ويعاونه حاجي مالك وجبريل كامارا طاقم سنغالي بالكامل الرابع التونسي صدوق سلمي وحكام الڤار المكسيكي فرناندو جويريرو والموريتاني دهان بيضا والانجولي جيرسون اميليانو دوس.. ‏كل الامنيات بالفوز لمنتخبنا الوطني ان شاء الله".

txt

جامبيا تحقق المفاجأة.. المتأهلون لدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية

txt

خالد بيومي: غياب حمدي فتحي عن مباراة مصر والمغرب خسارة كبيرة

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وتأهلت ٨ منتخبات إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وهي: الكاميرون ومصر وغينيا الاستوائية وتونس والمغرب وبوركينا فاسو وجامبيا والسنغال.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواصل مع البعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطنى مع منتخب كوت ديفوار؛ لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى وجميع أعضاء البعثة بعد الفوز على المنتخب الإيفوارى، والتأهل إلى دور الثمانية فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم، والذى كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

طالب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى المنتخب المصرى مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض فى دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز  جديد تنتظره الجماهير.

فى هذا السياق، أكد وزير الرياضة على ضرورة مواصلة  الجماهير المصرية فى دعم ومؤازرة المنتخب خلال مشوار البطولة، معلناً  ثقته فى موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم  لتقديم أفضل أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية

منتخب مصر إفريقيا احمد شوبير كأس الأمم الافريقية الكابتن أحمد شوبير مباراة مصر والمغرب المغرب كوت ديفوار كأس الأمم ربع النهائي

ترشيحاتنا

زار حديقة بأوغندا.. أفيال تهاجم سائحا عربيا وتتسبب في وفاته

لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد .. فيديو

صيغة للصلاة على النبي فيها الشفاء والعطاء..احفظها ورددها كل يوم

تركي آل الشيخ لـ رامز جلال قبل تكريمه بالسعودية: "لابسلي ترتر"

السعودية.. بيان للتحالف حول ادعاءات ميليشيات الحوثي استهداف سجن بصعدة

وزيرة الهجرة: المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

الصحة: 37 مليونا و122 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ