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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد بيومي: غياب حمدي فتحي عن مباراة مصر والمغرب خسارة كبيرة

خالد بيومي الخبير
خالد بيومي الخبير الكروى

أكد خالد بيومي الخبير الكروى أن تعرض حمدى فتحي للإصابة وغيابه عن مباراة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب المغرب خسارة كبيرة.

وتغلب منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح في المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات دور الـ ١٦ من بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “بعد التأهل والحمد الله وقبل مباراة المغرب المصيرية خسارة حمدي فتحي كبيرة جدا عطفا علي ما قدمه من اتزان للوسط و عمق وتأمين لكل اللاعبين وقيامه بدور مركز { 6) بشكل رائع”.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواصل مع البعثة المصرية بالكاميرون عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطنى مع منتخب كوت ديفوار؛ لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى وجميع أعضاء البعثة بعد الفوز على المنتخب الإيفوارى، والتأهل إلى دور الثمانية فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم، والذى كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

طالب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى المنتخب المصرى مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض فى دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز  جديد تنتظره الجماهير.

فى هذا السياق، أكد وزير الرياضة على ضرورة مواصلة  الجماهير المصرية فى دعم ومؤازرة المنتخب خلال مشوار البطولة، معلناً  ثقته فى موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم  لتقديم أفضل أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

خالد بيومي حمدي فتحي مصر المغرب كيروش كوت ديفوار أمم أفريقيا

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