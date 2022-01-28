بغياب ميسي.. تشكيل الأرجنتين في مواجهة تشيلي في تصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالونى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة تشيلى في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:



حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: أوتاميندى، مارتينيز، ماولينا، تاجليافيكو.

الوسط: دي بول، باريديس، دي ماريا، جوميز، جونزالس.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز.

وتأهل منتخب الأرجنتين للمونديال المقرر إقامته في قطر العام المقبل بعد وصولها الى النقطة التاسعة والعشرين جمعتهما في الجولات الأربع عشر الماضية.

ولن يشارك ميسي في المباراة حيث يغيب عن المنتخب نظرا لاستبعاده من القائمة الحالية .

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات برصيد 29 نقطة بينما يحتل منتخب تشيلي المركز السادس، برصيد 16 نقطة.