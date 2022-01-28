بدون فرن.. طريقة عمل أم علي في المنزل

أم علي من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وبالأخص في فصل الشتاء لأنها تساعد في الشعور بالدفئ.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أم علي في المنزل بأسهل الخطوات و بطريقة غير تقليدية.

مقادير أم علي



باف باستري

ميني كرواسون

قشطة علب

لبن مكثف محلى

لبن

شوكولاتة قابلة للدهن

زبيب

لوز

بندق

1 مكعب زبدة



طريقة تحضير أم علي



- على النار يحمص الباف بيستري والكرواسون في قليل من الزبدة

- على النار يرفع اللبن المحلى المكثف واللبن والقشطة والزبيب واللوز والبندق وتخلط حتى تمام التجانس

- في طبق التقديم يوضع الباف بيستري والميني كرواسون

- ثم يضاف خليط اللبن

- وتضاف الشوكولاتة ويقدم