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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. ملك أحمد زاهر تتألق بحفل Joy Awards

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

نشرت ملك أحمد زاهر عدة صور لها من حفل توزيع جوائز Joy Awards المقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة أنيقة وساحرة ومكياج جذاب مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وشاركت ملك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

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