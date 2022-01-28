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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عيد ميلادها الـ28.. الجمهور يبحث عن چورجينا

كرستيانو وجورجينا
كرستيانو وجورجينا

تصدرت، چورچينا صديقة كرستيانو رونالدو، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ ٢٨.

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن احتفال اللاعب كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقة جورجينا.

واحتفل رونالدو بعيد ميلاد جورجينا من خلال عرض صورها على برج خلفية، مع استعراض فيديوهات قصيرة لها.

جورجينا لـ رونالدو: هكذا ينتهي اليوم المثير.. وشكرا لـ دبي

شاركت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد، صورا من احتفالها بعيد ميلادها من دبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعبرت عن حبها وامتنانها برسالة، وكتبت: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير، لا يمكنني العثور على الكلمات، شكرًا لك ، شكرًا لك وشكرًا كريستيانو، لا يمكنك أن تجعلني أسعد كل يوم، شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد وجعلنا أشعر وكأنك في المنزل، شكرًا لكم جميعًا الذين عملوا لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا، وشكراً لكم جميعًا الموجودين دائمًا هناك ونفرح بسعادتي وسعادة عائلتي، أنت محبوب من كل قلبي”.

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