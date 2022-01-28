جورجينا لـ رونالدو: هكذا ينتهي اليوم المثير.. وشكرا لـ دبي

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن احتفال اللاعب كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقة جورجينا.

واحتفل رونالدو بعيد ميلاد جورجينا من خلال عرض صورها على برج خلفية، مع استعراض فيديوهات قصيرة لها.

شاركت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد، صورا من احتفالها بعيد ميلادها من دبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن حبها وامتنانها برسالة، وكتبت: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير، لا يمكنني العثور على الكلمات، شكرًا لك ، شكرًا لك وشكرًا كريستيانو ، لا يمكنك أن تجعلني أسعد كل يوم، شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد وجعلنا أشعر وكأنك في المنزل، شكرًا لكم جميعًا الذين عملوا لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا، وشكراً لكم جميعًا الموجودين دائمًا هناك ونفرح بسعادتي وسعادة عائلتي، أنت محبوب من كل قلبي”.