أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي

أكد أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، كان يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الفريق، على الأقل حتى نهاية الدور الأول.

وقال أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

"من وجهة نظري، إن المدير الفني السابق للأهلي خوسيه ريبيرو لا يتحمل بمفرده مسؤولية تراجع نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، وهناك تقصير واضح من لاعبي الفريق، خاصةً النجوم الكبار والقادة".

وأضاف عرابي: "أرفض عودة أي مدير فني إلى الأهلي من الذين عملوا بالنادي من قبل، ولابد من استقدام مدرب جديد صاحب سيرة ذاتية كبيرة".