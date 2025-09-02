ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بمشاركة قطاع الأمن العام، من رصد بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "سرقة بالإكراه ، اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية ، إطلاق أعيرة نارية، حريق عمد" ، قامت بفرض سيطرتها على إحدى القرى بمركز شرطة منية النصر معززةً سطوتها الإجرامية من خلال حيازة أسلحة نارية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنطقة زراعية بذات القرية بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع 8 عناصر وإصابة آخر ، وضُبط بحوزتهم (9 قطع أسلحة نارية " 4 بنادق آلية ، 5 بندقية خرطوش" - 16 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، شابو، هيروين").. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.