بحوزتهم سلاحا ناريا.. القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص يحمل أحدهم سلاحا ناريا بسرقة دراجة نارية بالأقصر.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أرمنت بالأقصر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بتضرره من (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتي "قنا – الأقصر" أحدهم يحمل سلاح نارى) لقيامهم بسرقة الدراجة النارية المملوكة له من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين "لـ2 منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم "السلاح الناري المستخدم فى الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام (دراجة نارية - "تم ضبطها" )، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





