ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود الحسينية إلى حالة وفاة و 28 مصابا

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الحالة الصحية لمصابي حادث إنقلاب اتوبيس بطريق سعود / الحسينية أمام عزبة الجامع ، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 28 أخرين.

وكان محافظ الشرقية قد تلقى إخطارا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يفيد بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبة الجامع وأسفر عن وفاة شخص نتيجة تعرضه لنزيف بالمخ وإصابة 28 آخرين، وعلى الفور انتقلت 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم .

وجه محافظ الشرقية الدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء

كما شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن لحالة الوفاه ، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرته داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعوده لأسرهم بسلام.

كان 28 شخص أصيبوا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبه الجامع وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية يفيد استقبال 28 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبه الجامع وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.