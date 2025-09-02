غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة متفرقة بنطاق المدينة، غداً الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، بالمناطق المذكورة.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة الثامنة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المناطق التى يتم فصل الكهرباء عنها تضم

موقف القمانة

الشونة

١٥ مايو

المطافى

٣٠ مارس

المدرسة الإعدادية

خلف شركة لوكاس

المعهد الدينى

السكة الحديد

عمارة الأوقاف

الرى

مركز شرطة نجع حمادى

بين المحطات

الإصلاح الزراعى

مدرسة التجارة

الحزب

التجمع الجديد



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

