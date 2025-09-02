نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بموقف فرنسا بشأن ضرورة مشاركة الفلسطينيين بمؤتمر نيويورك

رحب حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الواضح بشأن ضرورة مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر المقبل حول حل الدولتين.



وأشار المسئول الفلسطيني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى أن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني أمرٌ غير مقبول، ويتعارض مع الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية البلد المضيف.



وأكد التزام دولة فلسطين بالعمل مع فرنسا والمملكة العربية السعودية وجميع الشركاء الدوليين لضمان نجاح مؤتمر 22 سبتمبر في نيويورك.



وقال الشيخ: "يجب أن يظل هدفنا المشترك هو ترسيخ الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ونُقدّر عالياً دور فرنسا والمملكة العربية السعودية في حشد الدعم الدولي والاعترافات بدولة فلسطين، ولا يمكن بناء السلام والاستقرار الحقيقي إلا على أساس العدالة والشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحقيق الدولة الفلسطينية الكاملة."

