قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل

ثورة طبية هائلة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنوبات القلبية| تفاصيل
ثورة طبية هائلة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنوبات القلبية| تفاصيل
ولاء خنيزي

توصل باحثون من جامعة رادبود الهولندية إلى ابتكار أداة ذكاء اصطناعي متطورة مزودة بكاميرا دقيقة، يمكن استخدامها داخل الشرايين التاجية للقلب، وتمكّن هذه الأداة من تحليل بيانات قياسات الشرايين بدقة، والتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة، وهو ما يمثل تقدمًا طبيًا كبيرًا في مجال أمراض القلب، وذلك وفقًا لما نشره موقع news medical life science 

تحديات التشخيص التقليدي

كان تفسير صور الشرايين التاجية معقدًا للغاية، فكانت المختبرات المتخصصة فقط هي التي  تقوم بها، لكن الدراسة الحديثة التي أجراها المركز الطبي بجامعة رادبود أثبتت أن الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بهذا التحليل بسرعة وكفاءة، ورصد نقاط الضعف في جدران الشرايين بدقة عالية.

آلية حدوث النوبات القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يتعرض الشريان التاجي للانسداد بجلطة دموية، نتيجة تصلب الشرايين وتضيّقها، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ويشمل العلاج عادةً إجراء "رأب الوعاء"، حيث يقوم الطبيب بتوسيع الشريان باستخدام بالون صغير، ثم يضع دعامة لحمايته من الانسداد، والجدير بالذكر انه في هولندا وحدها يُجرى هذا التدخل الطبي حوالي 40 ألف مرة سنويًا.

تفاصيل الدراسة السريرية

حلّل الباحثون الشرايين التاجية لـ 438 مريضًا باستخدام الكاميرا المصغرة والذكاء الاصطناعي المطوّر خصيصًا، وتمت متابعة المرضى لمدة عامين، وأظهرت النتائج أن هذه التقنية تستطيع التنبؤ بحدوث نوبات قلبية جديدة أو حتى الوفاة خلال فترة المتابعة بدقة تفوق الأساليب التقليدية، كما تساعد في تحديد مواقع اللويحات عالية الخطورة داخل الشريان.

تقنية النظر داخل جدار الشريان

تعتمد الكاميرا على تقنية التصوير المقطعي البصري التوافقي (OCT)، حيث تُدخل عبر الذراع إلى مجرى الدم وتلتقط صورًا دقيقة باستخدام الأشعة تحت الحمراء القريبة، هذه الصور تكشف جدار الوعاء الدموي بدقة ميكروسكوبية، وتُستخدم بالفعل سريريًا لتوجيه القسطرة وضمان وضع الدعامات بشكل صحيح.

آفاق المستقبل

وقد ذكر موقع news medical life science  أن هذه التقنية تفتح المجال أمام ابتكارات علاجية جديدة، مثل تصميم أدوية موجهة خصيصًا للحالات الخطيرة، أو حتى وضع دعامات وقائية قبل حدوث الانسداد، ومع الجمع بين OCT والذكاء الاصطناعي، يمكن رسم خريطة شاملة للأوعية الدموية بدقة غير مسبوقة، مما قد يُسهم في تقليل نسب الإصابة بالنوبات القلبية مستقبلًا.

الذكاء الاصطناعي النوبات القلبية التنبؤ بالنوبات القلبية القلب ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جانب من الحادث

إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب من شقة بالتبين

طفل المرور

غداً .. أولى جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم

محكمة

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة لوحات إحدى السيارات بالجيزة

بالصور

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد