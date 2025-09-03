ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل

توصل باحثون من جامعة رادبود الهولندية إلى ابتكار أداة ذكاء اصطناعي متطورة مزودة بكاميرا دقيقة، يمكن استخدامها داخل الشرايين التاجية للقلب، وتمكّن هذه الأداة من تحليل بيانات قياسات الشرايين بدقة، والتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة، وهو ما يمثل تقدمًا طبيًا كبيرًا في مجال أمراض القلب، وذلك وفقًا لما نشره موقع news medical life science

تحديات التشخيص التقليدي

كان تفسير صور الشرايين التاجية معقدًا للغاية، فكانت المختبرات المتخصصة فقط هي التي تقوم بها، لكن الدراسة الحديثة التي أجراها المركز الطبي بجامعة رادبود أثبتت أن الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بهذا التحليل بسرعة وكفاءة، ورصد نقاط الضعف في جدران الشرايين بدقة عالية.

آلية حدوث النوبات القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يتعرض الشريان التاجي للانسداد بجلطة دموية، نتيجة تصلب الشرايين وتضيّقها، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ويشمل العلاج عادةً إجراء "رأب الوعاء"، حيث يقوم الطبيب بتوسيع الشريان باستخدام بالون صغير، ثم يضع دعامة لحمايته من الانسداد، والجدير بالذكر انه في هولندا وحدها يُجرى هذا التدخل الطبي حوالي 40 ألف مرة سنويًا.

تفاصيل الدراسة السريرية

حلّل الباحثون الشرايين التاجية لـ 438 مريضًا باستخدام الكاميرا المصغرة والذكاء الاصطناعي المطوّر خصيصًا، وتمت متابعة المرضى لمدة عامين، وأظهرت النتائج أن هذه التقنية تستطيع التنبؤ بحدوث نوبات قلبية جديدة أو حتى الوفاة خلال فترة المتابعة بدقة تفوق الأساليب التقليدية، كما تساعد في تحديد مواقع اللويحات عالية الخطورة داخل الشريان.

تقنية النظر داخل جدار الشريان

تعتمد الكاميرا على تقنية التصوير المقطعي البصري التوافقي (OCT)، حيث تُدخل عبر الذراع إلى مجرى الدم وتلتقط صورًا دقيقة باستخدام الأشعة تحت الحمراء القريبة، هذه الصور تكشف جدار الوعاء الدموي بدقة ميكروسكوبية، وتُستخدم بالفعل سريريًا لتوجيه القسطرة وضمان وضع الدعامات بشكل صحيح.

آفاق المستقبل

وقد ذكر موقع news medical life science أن هذه التقنية تفتح المجال أمام ابتكارات علاجية جديدة، مثل تصميم أدوية موجهة خصيصًا للحالات الخطيرة، أو حتى وضع دعامات وقائية قبل حدوث الانسداد، ومع الجمع بين OCT والذكاء الاصطناعي، يمكن رسم خريطة شاملة للأوعية الدموية بدقة غير مسبوقة، مما قد يُسهم في تقليل نسب الإصابة بالنوبات القلبية مستقبلًا.