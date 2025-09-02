قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ماكرون: حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن يُوقفها أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهها أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية. 


وقال الرئيس الفرنسي - في منشور كتبه مساء اليوم الثلاثاء على منصة "إكس"- "تحدثت مع ولي العهد السعودي.. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر".


وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين (لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة) "أمر غير مقبول"، داعيا إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية المقر.


وتابع "هدفنا هو حشد أوسع دعم دولي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يلبي التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين.


وأشار إلى أن هذا يتطلب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتحقيق الاستقرار في غزة.


وقال ماكرون "نعمل على ضمان نزع سلاح حماس وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة في اليوم التالي (من الحرب)، وإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وإعادة بناء القطاع بالكامل".


وأضاف "لن يُقوض أي هجوم، أو محاولة ضم أو تهجير للسكان، الزخم الذي حققناه مع ولي العهد السعودي، وهو زخم انضم إليه العديد من الشركاء"، و"موعدنا في نيويورك في 22 سبتمبر .. معًا، لنجعل من هذا المؤتمر نقطة تحول حاسمة نحو السلام والأمن للجميع في المنطقة".

