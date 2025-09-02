ماكرون: حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن يُوقفها أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهها أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.



وقال الرئيس الفرنسي - في منشور كتبه مساء اليوم الثلاثاء على منصة "إكس"- "تحدثت مع ولي العهد السعودي.. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر".



وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين (لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة) "أمر غير مقبول"، داعيا إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية المقر.



وتابع "هدفنا هو حشد أوسع دعم دولي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يلبي التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين.



وأشار إلى أن هذا يتطلب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتحقيق الاستقرار في غزة.



وقال ماكرون "نعمل على ضمان نزع سلاح حماس وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة في اليوم التالي (من الحرب)، وإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وإعادة بناء القطاع بالكامل".



وأضاف "لن يُقوض أي هجوم، أو محاولة ضم أو تهجير للسكان، الزخم الذي حققناه مع ولي العهد السعودي، وهو زخم انضم إليه العديد من الشركاء"، و"موعدنا في نيويورك في 22 سبتمبر .. معًا، لنجعل من هذا المؤتمر نقطة تحول حاسمة نحو السلام والأمن للجميع في المنطقة".