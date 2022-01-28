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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جذاب.. ملك أحمد زاهر تظهر رشاقتها بهذه الإطلالة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت ملك أحمد زاهر فيى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الغامق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت ملك أحمد زاهر حذاء ذا كعب عالي فيما أكملت إطلالتها بكلاتش صغير باللون الذهبي المتناسق مع لون إطلالتها، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

و شاركت ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

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