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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد زيدان بعد مرور أسبوع علي وفاة والده: فراقك واجعني وكسرني قوي

محمد زيدان و والده
محمد زيدان و والده

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني السابق صورا له مع والده الراحل و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

و علق محمد زيدان قائلا :"عدي أسبوع علي فراقك وأول مره في حياتي أحس بكسرت ووجع القلب الحقيقي 💔 لحد دلوقتي مش مصدق ولا مستوعب إني مش هشوفك تاني ولا هلمسك تاني ولا حته هسمع صوتك تاني…. مع إننا في الطبيعي في حياتنا سعات بيعدي علينا أيام وشهور بنبقى فيها مشغولين اننا نشوف بعض او حته نكلم بعض…. وآخر مرة أشوفك فيها يكون عندي كرونا. فا أشوفك فيها من الشباك من غير ما احضنك ولا حته ابوسك ولا أحس بيك 💔💔" 

 

و تابع :"  والمره اللي قبلها اكون فيها مع ولادي في الاجازة بتاعتهم وأنت تيجي علشان تشوفهم آخر مرة وانا أكون ملهي بيهم ومشغول معاهم وماشبعش منك 💔💔 وييجي عيد ميلادك قبل ما تتوفي بأسبوع ما أعرفش أحتفل بيك. وأقولك أول ما تخف هنعملك عيد ميلاد عندي في البيت 😞 ومنلحقش حته نعملهولك 💔💔 فراقك واجعني قوي. وكسرني قوي 💔💔" 
 

 

و انهي حديثة قائلا :" كنت بحب اكلمك واقولك علي كل حاجة حلوه في حياتي وكنت الاقيك عارف بيها قبل ما أقولك عليها.
عمري ما هنسي في عز أذماتك لما بعت العربيه بتاعتك علشان تسفرني وانا عندي ١٦ سنه علشان أحقق حلمي في الكوره.
ربنا يرحمك يا بابا يا حبيبي ويغفرلك ويعفوا عنك 🙏🏻 هفضل طول عمري فاكرك وعايش علي ذكراك 🤍🤍 ومتقلقش علي ماما أخواتي…"


 

وكان الحاج عبدالله زيدان، والد الكابتن محمد زيدان، توفي منذ أسبوع، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم أداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة بورسعيد، مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الكرة المصرية.

 

يذكر أن محمد زيدان بدأ مشواره الكروي مع نادي الجمارك ببورسعيد، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، هامبورج، بروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر، عامى 2008، و2010.

محمد زيدان انستجرام صلاة الجنازة وفاة منتخب الراحل

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