العثور على جثة فران ملقاه بمقابر بني سويف وهروب زوجته

أمرت جهات التحقيق في بني سويف، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة فران، عُثر عليها ملقاه داخل جوال بمقابر العلالمة بمركز بني سويف، لبيان سبب الوفاة، وتكليف رجال المباحث الجنائية بكشف ملابسات الوفاة وضبط الجناة، حيث تبين أن الجثة لفران، في العقد الرابع من العمر، مقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، وأن هناك شبهة جنائية وراء قتله.



كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "أسامة ع.م" 35 عامًا، "فران" ومقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، شمال المحافظة، مبلغ باختفائه منذ أسبوع وعثر على جثته في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة المعثور عليها لفران مبلغ باختفائه بدائرة مركز شرطة الواسطى، ويدعى "أسامة ع.م" 35 عامًا، متزوج ويقيم برفقة زوجته وأبنائه بشقة تم استأجرها حديثا بقرية أبو صير الملق.



كما تبين من التحريات الأولية التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز الواسطى، إختفاء زوجة المجني عليه والتي تدعى"ن .ف.م" 30 عامًا.



واشارت المصادر الأمنية إلى أن اختفاء الزوجة اعقب إختفاء الزوج بيومين وأنها قد تكون وراء الحادث للتخلص من زوجها بمساعدة احد الأشخاص جاري البحث عنه وضبطه .

جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وجاري البحث عن الزوجة لضبطها وآخر وراء الحريمة لعرضهما على جهات التحقيق.