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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: إتاحة منهج إنجليزي الثانوية العامة على بنك المعرفة.. الثلاثاء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية المقرر على طلاب الثانوية العامة 2022 “الصف الثالث الثانوي” في الترم الثاني، سوف تكون متاحة على منصات ﺑﻨﻚ المعرفة يوم الثلاثاء المقبل ١ فبراير.
 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا من نسخ خلال الساعات الأخيرة ما هو إلا نسخ قديمة قبل المراجعات الدورية ولا مرجعية لها”.

 

 هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيا؟

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا الذي تم اتخاذه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لن يطبق على امتحانات الثانوية العامة 2022 (امتحانات الصف الثالث الثانوي ) .

 

قال وزير التربية  والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة لها وضع خاص ، مشيراً إلى ان جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم الكشف عنها بالكامل في مطلع الفصل الدراسي الثاني.

 

وناشد وزير التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم بضرورة التوقف عن الجدل وانتظار القرارات الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم ، وعدم الانسياق وراء أي من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة ومناهجها.

امتحانات الثانوية العامة

مصير الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاستغناء عن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، كان هدفه التمكن من تطبيق التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة، لضمان تصحيح خال من الأخطاء البشرية، وليس لأنه التقييم الأمثل من الناحية العلمية.

وقال وزير التربية والتعليم: منذ قديم الأزل والتقييم في امتحانات الثانوية العامة يعتمد على اسئلة متنوعة ، وبالتالي لا أرى “داعي” لتدخل واعتراضات بعض الأهالي على أنواع التقييم لأن واجب الطلاب هو التعلم بغض النظر عن الامتحان، وليس الهدف هو التحضير للامتحان.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من فكرة التساؤل ليلا ونهارا عن شكل وعدد أسئلة الامتحانات ، قائلا : ليتنا نسأل عن الموضوعات ونهتم بالمحتوى الذي ينبغي أن يتعلمه أولادنا بدلا من الاهتمام فقط بتوزيع الدرجات في الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

محذوفات مناهج الثانوية العامة

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة قائلا : لا تسألوا عن الإعلان عن أي محذوفات من مناهج الثانوية العامة 2022 ، لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما أتعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قصير وغير مكتمل.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التصريح المنسوب إليه والمتداول على السوشيال ميديا ، والذي زعم بأنه أعلن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستؤدي إلى عدم حصول أي طالب على 90%  ، وستجعل مجموع الأول على الثانوية العامة 2022 لا يتعدى الـ 70% ، بسبب اعتماد امتحانات الثانوية العامة هذا العام على أسئلة تقيس الفهم العميق لدى الطالب.

وقال وزير التربية والتعليم  : هذا الكلام المتداول كاذب تماما ، ولا اساس له من الصحة ، ولم نقله في أى مكان.

اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة طلاب وزير التربية والتعليم التعليم

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