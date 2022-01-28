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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعدادية في عمر الـ40

حصلت على الماجستير في عمر الـ 80 عاما.. آمال إسماعيل كفاح لا ينتهي مع التعليم

تعليم
تعليم

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، تقريرا عن الجدة آمال إسماعيل الحاصلة على الماجستير في سن 80 عاما. 


وقال أحمد فايق، إن العمر مجرد رقم في حياة الجدة آمال، مضيفا أنها حصلت على الشهادة الإعدادية في عمر ٤٠ عاما، والثانوية في عمر ٦٠ عاما، والماجستير في سن ٨٠ عاما. 


وتابع أحمد فايق، أن الجدة آمال أم الأطباء والاستاذة، ولها رحلة هاما في التعليم ويجب التوقف أمامها كثيرا، لافتا إلى أنها بنت مدينة المنصورة وبدأت التعليم في سن ٣٨ عاما ولن تنتهي.

من جانبها قالت آمال اسماعيل، إنها كانت تحب التعليم جدا لكن تأخرت في استكمال التعليم بسبب الاهتمام بأبنائها، حتى حصلوا على أعلى الشهادات وبعدها قررت استكمال التعليم.

https://fb.watch/aPWAvlcCj1/


 

احمد فايف آمال اسماعيل مصر تستطيع اخبار التوك شو الجدة آمال

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