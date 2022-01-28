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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين 72 - 66 في دوري السوبر

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 72-66 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة عشر من دوري السوبر للموسم الحالي.

وظهر لاعبو سلة الزمالك بشكل مميز خلال المباراة اليوم، وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:


–الفترة ا لأولى: 
18/7 لصالح الزمالك.

 

–الفترة الثانية 
35/24لصالح الزمالك.

 

–الفترة الثالثة 
56/41   لصالح الزمالك.

 

–الفترة الرابعة والأخيرة
72/66 لصالح لزمالك

 

وشهدت المباراة عودة عمر هشام لاعب الزمالك للمشاركة مع الفريق في المباريات بعد تعافيه من الإصاب، فيما تألق من القلعة البيضاء أنس أسامة أحمد ياسر عبد الوهاب.

 

كان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فاز على نظيره سبورتنج بنتيجة 82 - 80 في المباراة التي جمعت الفريقين، على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء في إطار الجولة الماضية من دوري السوبر للموسم الحالي

 

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.

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