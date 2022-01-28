الفيمنيست مصممين الست صح.. خالد عليش يشن هجوما على طليقته

كتب المذيع خالد عليش، منشورا مطولا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقد فيه طليقته بسبب ابتعاد ابنه عنه.

وقال خالد عليش في منشوره عبر فيسبوك: «في حالة الخلاف الأسري الحاد وعدم وجود من يُحترم رأيه في العائلة لأي من الطرفين وعدم القدرة علي حل المشاكل الأسرية وديًا والوصول لحائط مسدود لسوء تنظيم المسائل الأسرية بعد الانفصال خصوصا في وجود أطفال يتم اللجوء إلي القانون وطلب حق الرؤية المشروع للأب.. وفي حالة انصاف القانون ليه أوي هيقدر ياخد حوالي كم ساعة يشوف فيها الطفل في مكان عام بشروط معينة مع وجود الأم اللي بينه وبينها حالة خلاف اصلا».

وتابع خالد عليش، في منشوره: «ازاي ممكن يكون فيه تربية سليمة لطفل بيشوف أبوه كم ساعة في الأسبوع وتعنت الأم إنه حتي يوصل لابوه تليفونيا ؟؟ أزاي يكون في تربية سليمة لطفل مش بيبات في حضن أبوه يوم واحد في الأسبوع حتي ؟؟ ازاي يكون في تربية سليمة لطفل القانون بيدي لأمه كل حقوقها كاملة ومش بيدي لأبوه غير إنه يشوفه كم ساعة وفي حالة امتناع الأم ورفع دعوة إسقاط حضانة توديه مرة وكأن شئ لم يكن وتبدأ الرحلة من جديد في طلب الرؤية والطفل هو الخسران الوحيد».

وأضاف خالد عليش: «ازاي طفل يعيش مبسوط وهو مش عارف يخرج أو يسافر أو يتفسح مع ابوه ولا حتي ابوه يكون ليه حق ياخده من المدرسة غير باذن الام عشان لو حصل يعتبر الاب خاطف لابنه.. ازاي أب يستحمل انه مش عارف يشوف ابنه وعمال يتفرج عليه علي فيسبوك مع امه في حفلات وسفر وغيره. عشان قرر ينفصل عن امه يكون عقابه ما يشوفش طفله يعني حق ربنا سبحانه و تعالي اداهولنا و احنا بنعاقب بعض عليه».

واستطرد خالد عليش قائلاً: «ليه الست دائما مظلومة ؟؟ ليه رواية الست دائما صح ؟؟ ليه الست تصمم تصرف مصاريف ملهاش اي تلاتين لزمة بعد الانفصال علي الاولاد ماكنتش بتتصرف قبل كده لمجرد الادعاء بان الاب يمتنع عن الدفع !! ليه الفيمنيست مصممين ان الست صح حتي لو مبهدلة ابنها و مانعة انه يشوف ابوه ؟؟ الاجتهاد في تربية الام للطفل و انه يروح تمارين كلها مهمة بس انه يشوف ابوه اهم بكتير».

وتابع خالد عليش قائلاً: «الجملة الشهيرة دائما بتقول ان القانون مع الست طب جدة الطفل وعمته مش ستات حقهم هما كمان يشوفو الطفل اللي هو حتة منهم برضه، متشجعوش ام مانعة اب يشوف ولاده خصوصا لو بيصرف عليهم كويس اوي و مدخلهم احسن مدارس عشان الطفل هو الوحيد الخسران في العند بينهم. ارجو من الجميع لما اي ام تتكلم قدامك و تقول اصله ما بيشوفش باباه قولها روحي انتي وديهوله عشان حساب ربنا اقوي من اي حد».

وأضاف خالد عليش قائلاً: «نصيحة كمان مهمة متطلقوش ومعاكم اطفال في حالة عدم وجود لغة حوار بينكم عشان اكيد مش هيكون في لغة حوار بعد الانفصال الافضل عيشو تعساء عشان العيال».

واختتم خالد عليش، قائلا: «اخيرا .. ده مش بوست شخصي بس مهم الدولة تهتم عشان مع زيادة حالات الطلاق في اطفال كتير بتدمر نفسيا من الاب والام وعندهم مع بعض وحسبي الله ونعم الوكيل».

تعليق طليقة خالد عليش

وفي المقابل، علقت طليق خالد عليش بمنشور آخر قائلة: «مفروض ارد بس مش هرد برضو لان ربنا عالم وشاهد».