طائرة أمريكية رابعة تصل إلى أوكرانيا محملة بـ81 طنا من الذخيرة

أعلن وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرة أمريكية رابعة تحمل 81 طنا من الذخيرة وصلت إلى بلاده، وأن كييف تنتظر المزيد.

وقال وزير الدفاع الأوكراني على تويتر "هذه المرة سلمت الطائرة الرابعة 81 طنا من الذخيرة من عيارات مختلفة لأوكرانيا، وفي الأسبوع المقبل، ننتظر الطائرة القادمة من الولايات المتحدة بمساعدة عسكرية تقنية لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next 🇺🇸 planes with military-technical assistance to strengthen 🇺🇦 defense capabilities! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

وسلمت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي، 79 طنا من الذخائر والأسلحة إلى أوكرانيا، بما فيها 300 صاروخ "جافلين" المضادة للدروع.

وأشارت تقارير إلى أن أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت 4 منها قد وصلت إلى كييف.

وأوضحت أن "هذه المساعدات تشمل أسلحة نارية خفيفة ومضادة للدروع وكميات من الذخيرة".

في سياق آخر، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الجمعة، استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت.

وقال رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي: "أنا أرحب بهذا اللقاء، ولا أخشى أي صيغة، سواء اللقاء الثنائي أو غيره، لا يوجد أي فرق بالنسبة لي، وأنا مستعد".

وشكك زيلينسكي في جدوى اللقاء في مدينة سوتشي الروسية، مضيفا أن الحديث يدور عن "حوار جدي حول التحديات والقضايا الكثيرة العالقة".

وتابع رئيس أوكرانيا قائلا "دعونا لا نناقش كل القضايا، دعونا نبحث قضية واحدة فقط، أي واحدة منها، تبادل الأسرى مثلا".

وأضاف أنه "لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي"، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد حدوث مثل هذه التطورات في المستقبل"، وتابع: "لسنا بحاجة للذعر".