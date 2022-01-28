عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة أمريكية رابعة تصل إلى أوكرانيا محملة بـ81 طنا من الذخيرة

وصول طائرة أمريكية
وصول طائرة أمريكية تحمل 81 طنا من الذخيرة إلى أوكرانيا

أعلن وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرة أمريكية رابعة تحمل 81 طنا من الذخيرة وصلت إلى بلاده، وأن كييف تنتظر المزيد.

وقال وزير الدفاع الأوكراني على تويتر "هذه المرة سلمت الطائرة الرابعة 81 طنا من الذخيرة من عيارات مختلفة لأوكرانيا، وفي الأسبوع المقبل، ننتظر الطائرة القادمة من الولايات المتحدة بمساعدة عسكرية تقنية لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

وسلمت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي، 79 طنا من الذخائر والأسلحة إلى أوكرانيا، بما فيها 300 صاروخ "جافلين" المضادة للدروع.

مع تصاعد أزمة أوكرانيا.. بريطانيا تستعد لهجمات إلكترونية روسية محتملة

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين ينقض بوتين على أوكرانيا؟

وأشارت تقارير إلى أن أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت 4 منها قد وصلت إلى كييف.

وأوضحت أن "هذه المساعدات تشمل أسلحة نارية خفيفة ومضادة للدروع وكميات من الذخيرة".

في سياق آخر، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الجمعة، استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت.

وقال رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي: "أنا أرحب بهذا اللقاء، ولا أخشى أي صيغة، سواء اللقاء الثنائي أو غيره، لا يوجد أي فرق بالنسبة لي، وأنا مستعد".

وشكك زيلينسكي في جدوى اللقاء في مدينة سوتشي الروسية، مضيفا أن الحديث يدور عن "حوار جدي حول التحديات والقضايا الكثيرة العالقة".

وتابع رئيس أوكرانيا قائلا "دعونا لا نناقش كل القضايا، دعونا نبحث قضية واحدة فقط، أي واحدة منها، تبادل الأسرى مثلا".

وأضاف أنه "لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي"، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد حدوث مثل هذه التطورات في المستقبل"، وتابع: "لسنا بحاجة للذعر".

أوكرانيا طائرة امريكية روسيا أوكرانيا وروسيا كييف

موضوعات متعلقة

لا حاجة للذعر.. رئيس أوكرانيا يعلن استعداده للقاء بوتين

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين ينقض بوتين على أوكرانيا؟

ترشيحاتنا

كنت بجدد التعاقد بأكلة جمبري.. محمد بركات: وقتي لسه مجاش في إدارة الأهلي

فيديو علي الفيس بوك يحرك الحماية المدنية لإنقاذ قطة معلقة على شجرة

خالد عليش يطالب بحق الأب في رؤية أبنائه: ليه الست دايما هي اللي مظلومة؟

ليست كورونا.. أستاذ مناعة يحذر: نزلات البرد الشديدة تؤدى للوفاة.. فيديو

عندي تار من حد مش حاببني.. أحمد صيام يكشف سبب رفض ابنته دخول المجال الفني| فيديو

الهروب من الصقيع للموت.. وسائل التدفئة تحصد أرواح المصريين بمنازلهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. فيديو

بعد جراحة الصليبي.. أول ظهور لـ أكرم توفيق من ألمانيا

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

السيسي كرّمها في حياتها وأرسل وفدا للعزاء فيها.. وداع مؤثر للحاجة فهيمة|شاهد

التموين : توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز تكفي 3 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ