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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال ديسمبر 2021..

التنمية المحلية : 20 ألف فرصة عمل وفرها "مشروعك" عبر 2000 قرض خلال ديسمبر ..تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات المقدمة للشباب..البرنامج أتاح 595 ألف فرصة عمل للشباب بالصعيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية :

-مشروعك يوفر 1.3 مليون فرصة عمل للشباب عبر188 ألف مشروع بقروض  22.2 مليار جنيه

-المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والقضاء على البطالة فى مصر

-مشروعك يقدم عدة تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة  والموافقات

 

 أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"  نفذ 2000 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال شهر ديسمبر2021 فى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم فى توفير20 ألف فرصة عمل للشباب .

 وجه وزير التنمية المحلية القائمين على "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات التى يقدمها البرنامج لتشجيع  الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة مع أهمية تبنى هذه المشروعات التى تلبى إحتياجات سوق العمل وتبرز أفكار الشباب الإبداعية تساعد فى زيادة النمو الإقتصادى .
 
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال فى إقتصاديات جميع الدول المتطورة، مؤكداً أن هذه المشروعات  هى العصب الرئيسى لإقتصاد أى دولة سواء متقدمة أو نامية لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة التنوع الإقتصادى والتنافسية، وبالتالى المساهمة بشكل مثالى فى حل مشكلات البطالة.

 وقال أن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب فى المحافظات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مختلف المجالات حيث مشروعات إنتاجية و خدمية .

وأشار اللواء شعراوى إلى أن " مشروعك" هو أحد المبادرات الجادة التى إستفادت  من المميزات التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" نجح منذ إنطلاقه فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.2 مليار جنية.

وكشف اللواء شعراوى أن "مشروعك" ساهم فى  تحقيقق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات فى محافظات الصعيد والوجه القبلى حيث حقق معدلات نمو عالية من خلال تنفيذ 99 ألف مشروعاً صغيراً بإجمالى قروض 11.5 مليار جنية، وساهمت المشروعات فى توفير 595 ألف فرصة عمل للشباب .

 لفت الى أن محافظة المنيا هى الأعلى تنفيذاً فى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ 21.4 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.5 مليار جنية وفرت فرص عمل تصل إلى 136 ألف فرصة ، تليها محافظة سوهاج التى نفذت 19.5 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.2 مليار جنية وفرت من خلالها 120 ألف فرصة عمل ، ثم محافظة أسيوط التى نفذت 13 ألف مشروعاً  بإجمالى قروض 1.6 مليار جنية وفرت  من خلالها 39 ألف فرصة عمل.

وطالب اللواء محمود شعراوى الراغبين من الشباب و المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتوجه لأقرب وحدة محلية فى محافظاتهم وتقديم طلب لوحدة "مشروعك" للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة فى " مشروعك" موضحاً أنه تم  توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية.

وقال أن " مشروعك" يقدم عدة تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة  والموافقات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في جميع المحافظات المصرية.

شعراوى مشروعك المحافظات وزير التنمية المحلية

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