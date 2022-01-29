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تعليم

منذ قليل.. انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج

صدى البلد

انطلقت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وسط إجراءات طبية واحترازية مُشددة؛ لتلاشي انتشار عدوى فيروس كورونا ومتحور أوميكرون بين صفوف الطلاب.

ويؤدى 90 ألف طالب وطالبة، بمرحلة الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية، للفصل الدراسي الأول، داخل 500 لجنة امتحانية، على مستوى 11 إدارة تعليمية، بدءًا من مركز طما شمالًا حتى البلينا جنوب محافظة سوهاج.

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وتتم الامتحانات التي تستمر لمدة 6 أيام، وسط إجراءات طبية واحترازية مُشددة، ومتابعة مستمرة من لجان الإدارات التعليمية الفرعية على مستوى سوهاج.

ويؤدي اليوم الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وغدًا الأحد 30 يناير مادتي الجبر والتربية الفنية، ويوم الاثنين 31 يناير مادتي العلوم والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء 1 فبراير مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 2 فبراير مادتي الهندسة والحاسب الآلي، ويوم الخميس 3 فبراير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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وكان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قد قال إنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للجان الامتحانية بكافة المدارس المُخصصة، لتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2022/2021 في مُختلف قطاعات التعليم شمال وجنوب ووسط المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تعقيم اللجان المُخصصة لأداء الامتحانات وتطهيرها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز؛ لتلاشي عدوى فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

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وأكد وكيل تعليم سوهاج أنه تم اختيار رؤساء اللجان على مستوى المحافظة بعناية ودقة إلى جانب مراعاة البُعد الاجتماعي في اختيار المراقبين والملاحظين على عملية الامتحانات.

وأضاف أن رؤساء اللجان سيخطرون مراكز الشرطة والنقاط الشرطية المُحيطة باللجان، لتوفير الخدمات الأمنية اللازمة، وفقًا لبروتوكول التعاون المُشترك مع مديرية الأمن؛ لتأمين مركز توزيع الأسئلة والامتحانات، وكذلك تأمين خطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابة إلى اللجان.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشيرا إلى أنه توجد بكل لجنة امتحانات أجهزة مخصصة لقياس درجات الحرارة لحظة دخول الطلاب، للاطمئنان على صحتهم.

كما أنه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، من خلال برتوكول تعاون تم الاتفاق على توفير زائرة صحية لتفقد الحالة العامة داخل كل لجنة، وكذلك تخصيص غرف عزل للمصابين بفيروس كورونا أو لديهم أعراض مشابه لأعراضه.

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