ربنا يفرح قلبكم على الجبر دا..أبناء شما يهتفون للرئيس والسيدة قرينته |فيديو

خصص برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة “دي أم سى”، تقديم ياسين الزغبى، حلقة اليوم للحديث عن جولة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرية شما بالمنوفية.



وخلال الجولة استمعت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ السيدة سماح وهى تطلب منها مصدر رزق لـ أسرتها بعد أن تعرض زوجها عامل اليومية لـ جلطة، جعلته غير قادر على العمل.



وعلى الفور وبـ استجابة سريعة أمرت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس بتوفير كل طلبات السيدة سماح، وتم توفير أجهزة وعفش لـ ابنتها وسيارة أجرة من أجل توفير مصدر رزق للأسرة".



وقالت سماح:" مش قادرة أتكلم و رجلى مش قادره أقف عليها من الفرحة.. أشكرك يارب.. ربنا يفرح قلبك يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و يفرح قلبك يا حرم الرئيس على كل الجير ده .. شكر يا سيادة الرئيس ربنا يخليك لينا شكرًا يا رب.. شكرًا لكل اللى تعب معايا".



وظل أبناء القرية يهتفون تحيا مصر.. شكرًا سيادة الرئيس .. شكرًا يا أم الكل يا سيدة انتصار السيسي.. انا كان هيغمى عليا من الفرحة".



وتابعت :" أن السيدة انتصار السيسي أم لينا وهى جهزت بنتى بأجهزة مكنتش أحلم بيها".





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قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير وحدة سكنية بـ مركز أشمون وبها جميع الأجهزة و الفرش وتم توفير أجهزة لـ عروستين لـ أولاد نزيه السيد، عائل الأسرة التي استقبلت السيدة انتصار السيسي بمنزلهم يوم 10 نوفمبر الماضي، بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقالت هناء زوجة نزيه السيد، وهى تبكى من الفرحة، ربنا يخلى لينا سيادة الرئيس، " مش عارف أقول أى حاجة من السعادة و الفرحة.. ربنا يبارك لينا فى الرئيس و قرينته ويخليهم لـ الغلابة يارب".

وتابعت :" ربنا يفرح الرئيس يارب والسيدة انتصار ويجعلهم يارب شجرة تظلل على الجميع".

بنتى كان فاضل لها سن على الزواج ولم نشتري لها شئ، وكانوا يعملون فى فترة الدراسة و الإجازة من أجل المساعدة فى مصاريف البيت.



كما قال نزيه السيد، عائل الأسرة التي استقبلت السيدة انتصار السيسي، إنه سعيد بتشريف السيدة انتصار السيسي، وتناولها الشاي فى منزلنا، قائلا :ط استجابوا لكل الطالبات وبزيادة".



وأكد ياسين الزغبى، مقدم برنامج حياة كريمة، أن هذه المساعدة جزء من المساعدات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة لمساندتهم على تحمل أعباء الحياة.

واحتفل أهالي القرية التابع بالمنوفية، بالمساعدات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة، واستجابة السيدة انتصار السيسي لـ طلبات أسرة نزيه .

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استمعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح مفصل لما تقوم به مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنوفية، وذلك خلال زيارتها لـ قرية شما بالمنوفية.



حيث قامت مسئولة بـ مبادرة حياة كريمة بتقديم شرح مفصل لـ قرينة الرئيس عن الخدمات التي تقدمها المبادرة لـ المواطنين، وأكدت أن هناك 20 وحدة محلية بالمنوفية، وكل وحدة محلية تضم أكثر من 5 قري، وكل وحدة محلية بها مجمع خدمى و مجمع زراعي، لتقديم الخدمات لـ المواطنين بشكل أسهل و أسرع.



وبعد أن استمعت السيدة انتصار السيسي لـ شرح مسئولة حياة كريمة قالت :" أنتم كـ شباب تقدمون مصر بـ صورة جديدة وشكرًا لكم على كل ما تقومون به لخدمة المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة".



وقامت السيدة انتصار السيسي بعد ذلك بـ تفقد المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب قرية شما والذي تم تجديدها ضمن مشروعات المبادرة.



كما استمعت السيدة انتصار السيسي، لـ بعض المعلمات فى المكتب عن الأشياء التى تقدم لـ الأطفال و الطلاب، حيث قالت معلمة :" نسعى لنشر الوعى و الثقافة، ومواجهة الإرهاب و التطرف، وأن المكتبة بها تنوع فى الكتب الموجودة لتخدم جميع المواطنين بداية من الأطفال".



وتحدثت السيدة انتصار السيسي مع الأطفال فى المكتبة، ووجهت سؤالا لـ طفلة تدعى أمنية :" بتحبي القراءة أكثر أم الرسم" وردت الطفلة على قرينة الرئيس “مهتمة بـ قصص الأنبياء”.



كما قالت السيدة انتصار السيسي، إنها سعيد بتواجدها فى قرية شما، وإن الجميع يرحب بها، والمواطنين طيبون، و الشباب لديهم حماس كبير لـ تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتمنت قرينة الرئيس السيسي، من الله أن يوفق الجميع فى حل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين فى القري، و النجوع.



وتفقدت السيدة انتصار السيسي، بعد ذلك، معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، وكشفت أحدى المسئولين عن المعرض، أن الهدف الأساسي لـ معرض المنتجات الحرفية هو بناء الإنسان وتطوير الصناعة, وأن محافظة المنوفية هى قلعة الصناعات اليدوية، على مستوى الجمهورية، والمنوفية تشتهر بـ 10 صناعات حرفية.



وخلال جولة السيدة انتصار السيسي بالمعارض، أعربت عن سعادتها لم يتم تنفيذه من حرف، وأكدت أن الفترة المقبلة سيكون هناك معارض لبيع تلك المنتجات المميزة.



وتجمعت السيدات أمام السيدة انتصار السيسي، للترحيب بها وقالت أحدي السيدات :" نورتى البلد .. ونفسنا تنورينا فى منازلنا.. عملين فطير وكل حاجة جميلة" وردت قرينة الرئيس جميعكم أهل كرم، و أصحاب واجب.

وبعد ذلك اتجهت السيدة انتصار السيسي لـ القافلة الطبية، التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت جميع التخصصات الطبية.



وفى أثناء التواجد أمام القافلة الطبية طالبت سيدة من السيدة انتصار السيسي بتشريفها معها لـ تناول الشاي، و بالفعل استجابت قرينة الرئيس لـ طلب السيدة وذهبت معها، وتناول الشاي، واستمعت لـ مشكلات زوجها الذى يعمل عامل فى مدرسة ويحصل على مرتب قليل، وينفق على أولاده، ويسكن فى منزل بالإيجار، ووعدت قرينة الرئيس بحل جميع مشكلاته.



وتابعت السيدة انتصار السيسي خلال الجولة :" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمنى أن يري أهل مصر جميعهم بخير، ويكون هناك حل لـ جميع المشكلات التى يعانى منها المواطنين".



بعدها قامت السيدة انتصار السيسي بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الي مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.



واستمعت السيدة انتصار السيسي لـ شرح المهندسين، لما يتم تنفيذه، وما تقوم به المبادرة لتوفير فرص عمل للشباب.



وتجمع أهالى القرية من أطفال و سيدات ورجال، وظلوا يهتفون لـ قرينة الرئيس، وردت قرينة الرئيس عليهم بالتحية، و الشكر.

وبعد ذلك تفقدت السيدة انتصار السيسي مدرسة شما المختلطة وقامت بتوزيع الهدايا علي الأطفال المتواجدين واستمعت الي شرح من القائمين عليها، و الجميع كان فى فرح وسعادة لـ زيارة قرينة الرئيس.

وخلال الجولة ذهبت سيدة إلى السيدة انتصار السيسي وقالت لها :" ليا عندك رجاء.. جوزي عنده جلطة، ولا يستطيع العمل، حيث أنه كان يعمل باليومية " نجار المسلح"، ونجلتى تحتاج لـ تجهيز"

