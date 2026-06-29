ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز سمنود، استولى على 17 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالتهريب والبيع فى السوق السوداء، للتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية



تلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز سمنود، من ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

دعم الأسر والعائلات

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة بكافة أنحاء المحافظة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول أو بيع دقيق مدعم أو سلع مدعمة خارج المنظومة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.