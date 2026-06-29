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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة طليق ندى الكامل في قضية شيك بدون رصيد

طليق ندى كامل
طليق ندى كامل
مصطفي رجب

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة ببراءة أحمد خالد طليق ندى الكامل في قضية شيك بدون رصيد، بعدما أعطى شيكًا بنكيًا مسحوبًا على أحد البنوك فرع القاهرة الجديدة، بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه لإحدى السيدات.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبس أحمد خالد طليق ندى الكامل بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، بعدما أعطى شيكًا بنكيًا مسحوبًا على أحد البنوك فرع القاهرة الجديدة، بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، للسيدة نادية.ر، والتي قامت بتظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية لصالح الطالب وبتقديم الشيك للبنك، أفاد بعدم وجود رصيد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 12/11/2024، إلى إعطاء المتهم شيكًا بنكيًا مسحوبًا على البنك الأهلي – فرع القاهرة الجديدة، بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، لنادية رفعت عباس، والتي قامت بتظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية لصالح الطالب عبد العزيز مختار محمد المتبولي، المقيم بمحافظة دمياط، وبتقديم الشيك للبنك، أفاد بعدم وجود رصيد، وهو ما اعتبره الطالب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، المعاقب عليها بنص المادة 534 من قانون التجارة والمادة 336 من قانون العقوبات.

وأشار مقدم الجنحة إلى أن الواقعة تسببت له في أضرار مادية وأدبية جسيمة، وقدر التعويض المدني المؤقت بمبلغ 51 جنيهًا، مع إدخال وكيل نيابة مصر الجديدة بصفته في الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية ضد المتهم.

محكمة مستأنف مصر الجديدة أحمد خالد طليق ندى كامل ندى كامل

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