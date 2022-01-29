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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محطة مترو عدلي منصور المركزية التبادلية بين الخط لثالث للمترو، والقطار الكهربائى، وخط السكك الحديدية والسوبر جيت لمتابعة العمل بها ، مستمعا لشرح حول عمل المحطة .

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تفقد صباح اليوم اعمال تطوير الطريق الدائري لمتابعة تتفيذ التوسعات .

جانب من الأعمال بالمحطة


واستمع مدبولي لشرح حول اعمال التطوير الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث أن أعمال التطوير مقسمة إلى عدة قطاعات بإجمالى طول يصل إلى 97.5 كم، منها قطاع الأوتوستراد/ سعد الشاذلى، الذى تم الانتهاء من أعمال التطوير به، وقطاع سعد الشاذلى/ طريق الإسكندرية الزراعى، الذى بلغت نسب تنفيذ الأعمال به نحو 95%، وشملت توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 30 م لكل إتجاه بدلا من 4 حارات، بطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 32 كوبرى علوى و13 نفقا.

كما تشمل قطاعات التطوير أيضاً قطاع طريق الإسكندرية الزراعى/ طريق الإسكندرية الصحراوى، وقطاع طريق الإسكندرية الصحراوى/ تقاطع طريق الواحات، وقطاع المريوطية/ الأوتوستراد، إلى جانب كوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، مستعرضاً نسب التنفيذ الخاصة بتلك القطاعات، والأعمال التى تمت من توسعة ورفع كفاءة للطريق القائم ، وكذا ما تم إنشاؤه من طرق داعمة وكبارى وانفاق فى هذه القطاعات.

الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الوزراء رئيس مجلس الوزراء

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