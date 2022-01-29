6 نصائح لحماية سيارتك من الطقس السيئ والأمطار

تشهد مصر خلال هذه الفترة من العام الحالى، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتعرض العديد من مناطق الجمهورية لموجة صقيع شديدة إضافة إلى تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والقوية فى عدد من الأجزاء.

ولذلك أصدرت العديد من الجهات الرسمية عن بعض النصائح للحماية من الأمطار خلال الفترة الحالية مع الإعلان عن الخط الساخن لتلقي شكاوي المياه .

وتأتى نصائح الحماية ، هامة لسائقي السيارات أو للمشاة في الطرق للحماية من الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب سقوط الأمطار.

وخلال السطور التالية نوضح التعليمات والنصائح الهامة للسلامة فى هذه الأجواء .

1- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

4- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

5- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

6- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما تم الإعلان عن الخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقي شكاوي المواطنين على مدار ٢٤ ساعة لتجمعات مياه الأمطار وانقطاع المياه والصرف الصحي وأعمدة الانارة.